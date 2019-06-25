0553 313 94 23

Macaristan'dan Türk tırlarına ihracat engeli

UND:- "Türk ihraç ürünleri taşıyan taşımacılar Macaristan tarafından verilen yetersiz transit kotası nedeniyle Avrupalı müşterilerine Türk ihraç ürünlerini teslim edemiyor"- "Bu durum aynı zamanda Türkiye’de üretimi ve yatırımı olan Avrupalı firmaların ve ihracatçıların da önünde bir engeldir"

25 Haziran 2019 Salı 15:39
Macaristan'dan Türk tırlarına ihracat engeli

İSTANBUL (AA) - Türk ihraç ürünleri taşıyan taşımacıların Macaristan tarafından verilen yetersiz transit kotası nedeniyle Avrupalı müşterilerine Türk ihraç ürünlerini teslim edemediği bildirildi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Türk tırları Macaristan'ın ulaştırma politikasındaki bariyetler nedeniyle ihracatını arzu edilen seviyede gerçekleştiremiyor.

Derneğin açıklamasında, "Şu an itibarıyla Türk ihraç ürünleri taşıyan taşımacılar Macaristan tarafından verilen yetersiz transit kotası nedeniyle Avrupalı müşterilerine Türk ihraç ürünlerini teslim edemiyor, bu durum aynı zamanda Türkiye’de üretimi ve yatırımı olan Avrupalı firmaların ve ihracatçıların da önünde bir engeldir." ifadelerine yer verildi.


- İhracat yüklü araçlar bekliyor


Kapıkule sınır kapısı tır parklarında Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda, Slovakya, Çekya, Polonya’ya ihraç yüklü dolu onlarca aracın, 1 hafta sonra dağıtılacak kısıtlı geçiş izin belgesinin dağıtımını beklediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa’ya ihracatımızda başta yaş meyve sebze, kiraz, yarı mamuller, otomotiv, kimyasal maddeler, madeni, plastik maddeler ve demir çelik ürünleri olmak üzere alıcılarına ulaşamamaktadır.

Hem Türk ihracatı hem de Avrupalı ortaklarımız kaybediyor.Verilen yıllık 36 bin geçiş izni yetmemekte olup, bu bir günde sadece 100 aracın, bir saatte 4 aracın Macaristan’ı geçmesi demektir.Hem Türk ihracatı hem de Avrupalı ortaklarımız bu kısıtlamadan kaybediyor."

Açıklama, Türkiye- Macaristan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın 25-26 Haziran'da Türk ve Macar bakanların başkanlığında iki ülke arasında mevcut ekonomik ilişkileri değerlendirmek üzere Budapeşte’de bir araya geleceği ifade edilirken, toplantının Türk ihracatı ve taşımacılık sektörü için büyük önem taşıdığı aktarıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:39
  1. Macaristan
  2. UND

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ADSYB Damızlık Düve Merkezinde yetiştirilen ilk parti 68 düve ihaleye çıkıyor
    1. ADSYB Damızlık Düve Merkezinde..
    2. Erzincan’daki cinayetten dram çıktı
    3. Başkan Alan’a Kardemir Karabükspor..
    4. Tapu ve imar kanununda değişiklik..
    5. "Suudi Arabistan'daki soruşturmanın..
    6. Kahta’da hırsızlar tutuklandı
    7. Mezuniyet diplomasını küçük oğlu ile..
    8. VakıfBank'a Brezilyalı smaçör
    9. Umumi tuvaletlerdeki tehlike! |..
    10. Bixby nedir ne işi yarar? Bixby nasıl..
    11. Şanlıurfa’da futbol yaz okuluna yoğun..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Badavut’tan..
    13. Türkiye'den Suudi Arabistan'daki Abha..
    14. Fırlatılan roketin çekirdeği okyanusa..
    15. Türkeli’de çevre temizliği etkinliği
    16. İlk Akit duyurmuştu! Fredrik..
    17. Case IH traktör tanıtım günleri..
    18. Burhaniye’de yaptılar, Balıkesir’de..
    19. TOBB’dan meclis üyelerine..
    20. Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
    21. Uluslararası Paralimpik Masa Tenisi..
    22. İnek, koyun ve tavuklar yanarak telef..
    23. Yılmaz: “Kararlı adımlarla..
    24. Tunceli'de kaybolan genci arama..
    25. Beşiktaş, Dr. Sarper Çetinkaya ile..
    26. Ünverdi’den Ninova Nöroteknoloji Ar-Ge..
    27. Sarıkamış’ta ayı ile karşılaşan inşaat..
    28. Malatya sporcular muaythai..
    29. Kahta Ziraat Odası Haziran Ayı meclis..
    30. Kapkaç anı güvenlik kamerasında
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı