Macaristan’dan Rusya ile yeni nükleer enerji hamlesi
Türkiye’ye yakın ve bağımsız politikaları nedeniyle AB ve ABD tarafından dışlanmaya çalışılan Macaristan, Rusya ile ilişkilerini südürerek adeta Batı merkezli küresel güçlere meydan okuyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Péter Szijjártó bir araya geldi.
Taraflar, Macaristan’daki Paks-2 Nükleer Güç Santrali (NGS) inşa projesinin hayata geçirilmesi konusunda atılacak yeni adımların yanı sıra nükleer sektördeki çok yönlü iş birliğinin farklı yönlerini ele aldılar.
İnşası devam eden Paks-2 NGS sahasında yardımcı bina ve tesislerin inşası için hazırlık çalışmaları devam ediyor. Yapılacak yeni işlemler ve ekipman imalatı için lisans belgelerinin alınma süreci sürüyor. Paks-2 NGS'nin inşası için ana lisans, Macar düzenleme kurumu tarafından Ağustos 2022'de verildi.