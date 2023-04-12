Macaristan’dan Rusya ile yeni nükleer enerji hamlesi

Taraflar, Macaristan’daki Paks-2 Nükleer Güç Santrali (NGS) inşa projesinin hayata geçirilmesi konusunda atılacak yeni adımların yanı sıra nükleer sektördeki çok yönlü iş birliğinin farklı yönlerini ele aldılar.



İnşası devam eden Paks-2 NGS sahasında yardımcı bina ve tesislerin inşası için hazırlık çalışmaları devam ediyor. Yapılacak yeni işlemler ve ekipman imalatı için lisans belgelerinin alınma süreci sürüyor. Paks-2 NGS'nin inşası için ana lisans, Macar düzenleme kurumu tarafından Ağustos 2022'de verildi.