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Aktüel

Macaristan’dan getirildi, "aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı

Macaristan’dan Bingöl’e Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen yolculardan biri hakkında sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı.

2020-04-23 03:27:33 -
Macaristan’dan getirildi, "aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı

Macaristan’dan Bingöl’e Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen yolculardan biri hakkında sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı.


Korona virüs tedbirler kapsamında yurt dışından Bingöl’e getirilen 123 yolcudan Pelin Portakal , sosyal medya hesabından Bingöl’e dair yapmış olduğu hareket içerikli mesajın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.


Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Dün gece Macaristan’ın başkenti Budapeşte’den Bingöl’e gelen uçakta yer alan ve karantina altında bulunan Pelin Portakal adlı şahıs hakkında paylaşımı sebebiyle halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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