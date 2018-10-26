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Macaristan'da tarih yazan Yasemin Adar ülkeye döndü

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Yasemin Adar, ülkeye döndü. Memleketi Balıkesir'e gelen Adar'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

26 Ekim 2018 Cuma 23:25
Macaristan'da tarih yazan Yasemin Adar ülkeye döndü

Macaristan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar, memleketi Balıkesir'de davul, zurna ve havai fişeklerle karşılandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 76 kilo finalinde ABD'li rakibi Adeline Maria Gray'e yenilerek bu sene gümüş madalyada kalan, geçen yılın dünya şampiyonu Yasemin Adar için şampiyona dönüşü memleketi Balıkesir'de coşkulu bir karşılama yapıldı.

Balıkesirli milli güreşçi Yasemin Adar'ı Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki 15 Temmuz Anıtı önünde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Kelemençe, Adar'ın ailesi ve vatandaşlar çiçeklerle karşıladı.

Belediye bandosu, davul, zurna ve havai fişeklerle karşılanan Yasemin Adar, uzun süre alkışlandı.

"Onlardan biri Yasemin Adar"

Milli sporcuyu elde ettiği başarıdan dolayı kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bazı insanlar kendini eşine, çocuklarına adar, bazıları işine, mesleğine adar ama öyle insanlar vardır ki kendini ülkesine, vatanına adar. İşte onlardan biri Yasemin Adar." ifadelerini kullandı.

Yasemin Adar ise Türkiye'yi ve Balıkesir'i en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Milli güreşçi, şunları dile getirdi:

"Beni karşılamanız onur ve gurur verici. Balıkesir'in bir evladı olarak bu şekilde karşılanmak çok hoşuma gitti. İnşallah ülkemi, Balıkesir'i en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okutmaya devam edeceğim. İnşallah arkadaşlarıma örnek olurum. Benim bıraktığım yerden daha ileriye, daha güzel yerlere bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutacaklar. Herkese çok teşekkür ederim."

Yasemin Adar, daha sonra kendisini karşılamaya gelenlerle fotoğraf çektirdi.

Geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'teki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar, dünya şampiyonu ilk kadın Türk güreşçi unvanını elde etmişti.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 23:25
  1. Balıkesir
  2. Macaristan
  3. Yasemin Adar

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