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Aktüel Macaristan'da Kovid-19'la mücadele kapsamında tedbirler artırıldı
Aktüel

Macaristan'da Kovid-19'la mücadele kapsamında tedbirler artırıldı

Polonya'da vaka sayısı 20 bin üzerine çıktı - Avusturya Adalet Bakanı Zadic'in Kovid-19 şüphesi nedeniyle karantinaya girdiği belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 17:16:21 -
Macaristan'da Kovid-19'la mücadele kapsamında tedbirler artırıldı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son günlerde en yüksek seviyelere çıkması üzerine tedbirlerin artırılması kararlaştırıldı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yaptığı açıklamada, salgının yayılışını durdurmak amacıyla ülke genelinde çarşamba gününden itibaren 20.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti.

Lise ve yüksek öğretim kurumlarının tamamen uzaktan eğitime geçeceğini belirten Orban, her türlü toplantı ve gösterinin yasaklanacağını, restoranların ise sadece paket servisi yapmasına izin verileceğini kaydetti.

Viktor Orban, market ve hizmet sektöründeki diğer iş yerlerinin saat 19.00'a kadar açık kalabileceğini, düğünlerin sadece aile üyeleriyle yapılabileceğini ve spor müsabakalarının ise seyircisiz oynanacağını söyledi.

Macaristan'da da son 24 saatte 5 bin 162 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 114 bin 778'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 55 artarak 2 bin 493'e yükseldi.

- Polonya'da vaka sayısı 20 bin üzerinde

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 21 bin 713 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 568 bin 138 vakanın tespit edildiği ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 173 artışla 8 bin 45'e çıktı.

- Avusturya Adalet Bakanı Zadic karantinada

Avusturya'da son 24 saatte 5 bin 593 yeni vaka görüldü. Ülkede toplam vaka sayısı 158 bin 746'ya, ölenlerin sayısı 43 artarak 1454'e yükseldi.

Avusturya Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Alma Zadic'in Kovid-19 şüphesi nedeniyle karantinaya girdiği belirtildi.

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