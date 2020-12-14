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Aktüel Macaristan'da ırkçı saldırıya hapis cezası
Aktüel

Macaristan'da ırkçı saldırıya hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-14 19:54:54 -
Macaristan'da ırkçı saldırıya hapis cezası

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın Pecs kentinde üniversite öğrencisi iki Yemenliye sokakta Arapça konuştukları için sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan iki kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Pecs Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Macaristan'da üniversite okuyan iki Yemenli öğrencinin 2018'de iki kişi tarafından sözlü ve fiziksel, ırkçı saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, saldırganların Yemenli öğrencilere, "Defolun, ülkenize gidin. Macaristan'da Macarca konuşun." şeklinde hakaret ettiği, daha sonra fiziksel şiddet uyguladığı kaydedildi.

Mahkeme ırkçı saldırıda bulunan sanıklardan birisini 2 yıl, diğerini 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.

Her iki kararda da cezanın infazının 3 yıl süreyle ertelendiği kaydedilen açıklamada, ayrıca savcının, cezaların ağırlaştırılması için itiraz ettiği de belirtildi.

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