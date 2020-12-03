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Aktüel Macaristan'da DEAŞ üyesine müebbet hapis cezası
Aktüel

Macaristan'da DEAŞ üyesine müebbet hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-03 17:42:37 -
Macaristan'da DEAŞ üyesine müebbet hapis cezası

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2018'de Budapeşte Ferenc Liszt Havalimanı'nda sahte evrakla ülkeye girmeye çalışan DEAŞ üyesi Suriyeli F. Hassan, cinayet ve insanlığa karşı suç işlemekten dolayı müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, DEAŞ üyesinin 2015'te Suriye'de, birisi halka açık idam olmak üzere toplamda 2 cinayette yer aldığı belirtildi.

Hassan'ın, DEAŞ'ın silahlı bir grubuna liderlik yaptığı ve terör örgütünün yönetimi altındaki bölgelerde halkı idam ve işkenceyle korkuttuğu aktarılan açıklamada, sanığın Mayıs 2015'te DEAŞ'e destek vermeyen bir imamı kent meydanında ailesinin gözü önünde öldürdüğü ifade edildi.

Cinayet ve insanlığa karşı suç işlemekten dolayı müebbet hapis cezasına mahkum edilen Hassan'ın en erken 30 yıl sonra tahliye olabileceği kaydedildi.

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