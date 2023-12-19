  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Macaristan ziyareti sona eren Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüyor
Gündem

Macaristan ziyareti sona eren Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüyor

Yeniakit Publisher
2023-12-19 03:59:00 -
Macaristan ziyareti sona eren Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüyor

Resmi ziyaret için Macaristan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarını tamamlayarak yurda hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan’daki temaslarını tamamlayarak Türkiye’ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan’daki temaslarını tamamladı. Başkent Budapeşte’de Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye’ye hareket etti.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23