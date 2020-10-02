Macaristan: Uluslararası hukuk kapsamında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini açıkladı.

Szijjarto, Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Dağlık Karabağ'daki duruma ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediklerini kaydeden Szijjarto, "Biz uluslararası hukuk kapsamında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları görüşmelerinde bir netice elde edilmesini umuyoruz." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, aralık ayında AB ve Türkiye arasında vize serbestisi konusunun görüşüleceği şeklindeki açıklamasını da değerlendiren Szijjarto, "AB, vize muafiyeti almak isteyen ülkeler için şartlarını açık bir şekilde belirliyor. Bir ülke şartları yerine getirdiğinde vize muafiyeti sağlanmalı diye düşünüyorum. Ama şartları yerine getirse bile vize muafiyeti verilmeyeceği düşünülen ülkelere boşuna şartlar öne sürülmemeli. Aynı şekilde bütün şartları yerine getiren ülkelere ek şart sunmamalıyız. Bu doğru değil." diye konuştu.



