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Dünya Macaristan Parlamentosu İsveç kararını verdi
Dünya

Macaristan Parlamentosu İsveç kararını verdi

Yeniakit Publisher
2024-02-26 19:05:00 -
Macaristan Parlamentosu İsveç kararını verdi

Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onayladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin /TBMM) İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmesinin ardından gözlerin çevrildiği Macaristan parlamentosu, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi.

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