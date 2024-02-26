Macaristan Parlamentosu İsveç kararını verdi
Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onayladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin /TBMM) İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmesinin ardından gözlerin çevrildiği Macaristan parlamentosu, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi.
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