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Gündem Macaristan Başbakanı Orban'dan İsveç açıklaması!
Gündem

Macaristan Başbakanı Orban'dan İsveç açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-01-24 23:21:00 -
Macaristan Başbakanı Orban'dan İsveç açıklaması!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) dün İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından, İskandinav ülkesinin ittifaka katılması için son engel olarak Macaristan kaldı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, Macaristan Parlamentosu'nun İsveç'in üyeliğini "ilk fırsatta" onaylayacağını söyledi.

Stoltenberg daha sonra X hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Orban'ın açık desteğini memnuniyetle karşılıyorum. Macaristan Parlamentosu'nun yeniden toplanır toplanmaz, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

İsveç'in üyeliğini engelliyorlardı!

Macaristan, Türkiye ile birlikte farklı nedenlerle İsveç’in NATO üyesi olma girişimlerini engelliyordu.

İsveç'in NATO üyeliği konusunun TBMM gündemine alınacağının duyulmasının ardından Macaristan’da da tırmanan siyasi gündem dün Viktor Orban’ın İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’u, Budapeşte'ye davet etmesiyle hızlandı. Orban’a göre görüşme gündemi İsveç'in NATO üyeliği konusu olacaktı.

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