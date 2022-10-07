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Dünya Macaristan Başbakanı: Avrupa ekonomisi kan kaybediyor
Dünya

Macaristan Başbakanı: Avrupa ekonomisi kan kaybediyor

Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırımların uygulandığı Rusya'ya boyun eğdirilemediğini belirten Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Avrupa ekonomisi kan kaybediyor” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 18:00:00 -
Macaristan Başbakanı: Avrupa ekonomisi kan kaybediyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, “Rusya’ya boyun eğdirilemedi, Avrupa ekonomisi kan kaybediyor” dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çekya’nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen Türkiye'nin de katıldığı Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sonrası dün akşam sosyal medyada yaptığı yayında AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları hakkında konuştu.

Yaptırımlardan muaf olduklarını hatırlattı

 

Orban, Ukrayna'daki savaşın ve enerji krizinin konuşulduğu zirveden sonra yaptığı açıklamada AB yaptırımlarının enerji fiyatlarını "uçurduğunu" açıkladı. Yaptırımların Macaristan'ın nükleer enerjisine ve gaz arzına uygulanamayacağını belirten Orban, yaptırımlardan muaf olduklarını hatırlattı.

"Avrupa ekonomisi kan kaybediyor"

Enerji fiyatlarıyla ilgili endişesini dile getiren Orban, "Rusya’ya boyun eğdirilemedi, Avrupa ekonomisi kan kaybediyor. Yaptırım politikasının değişmesi gerektiği aşikar” dedi.

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