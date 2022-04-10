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Siyaset Macaristan altılısını gören Kemal, iğneyi batırıyor
Siyaset

Macaristan altılısını gören Kemal, iğneyi batırıyor

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Macaristan'da 6 partinin ittifak kurarak hükümeti devirememesi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı değerlendirmeyi yorumladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 10:28:00 -
Macaristan altılısını gören Kemal, iğneyi batırıyor

Türkiye'de AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı 6 parti birleşti. Söz konusu ittifakın bir benzeri Macaristan'da yaşandı ve Macaristan'da ittifak kuran 6 parti iktidarı deviremedi.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Macaristan'daki seçimler sonrası yaptığı değerlendirmeyi yorumladı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Yeni gündem maddemiz şu:

Türkiye’de 6 partinin birlik olup, Tayyip Erdoğan’ı devirme girişiminin bir benzeri, Macaristan’da hayata geçirmek istenilmiş..

Macaristan’daki organizasyon, rezil rüsvalıkla neticelenmiş...

Türkiye’deki 6 benzemezin zoraki bir araya gelmesi ile hayata geçirilmek istenilen Erdoğan’ı devirme operasyonu, büyük şaşalarla, “Geliyor gelmekte olan” sloganları eşliğinde şişirilir iken.

Macaristan örneği tüm hayalleri suya düşürdü..

Macaristan’da yaşanılanları görüp, Türkiye’deki acı sonu da hayallerinde oluşturmuş gibi olan 6 partili ittifak..

“Hayır.. Hayır.. Olmaz, olamaz.. Nayır, asla.. Asla kabul etmiyoruz” diyerek..

Macaristan’ın, Türkiye için bir örnek olamayacağını iddia ediyorlar..

“Bize örnek değil.. Değil, asla.. Kabul etmiyoruz.. Etmeyeceğiz..” diye itiraz ediyorlar..

Oysa olay basit..

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Yorumlar

sukru

İşin özeti şu,Türk düşmanı+Kürt düşmanı+Din düşmanı+Laik+Anti laik+Komünist+Faşist+Batı kuklası+İşçi sendikası+Büyük burjuvalar+ Soros+Abd+Besleme medya,Hepsi bir olmuş tek hedef erdoğanı devirmek.ALLAH KORUSUN BİR BAŞARSALAR ÜLKENİN SONUNU TAHMİN ETMEK HİÇ ZOR DEĞİL.
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