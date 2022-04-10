Macaristan altılısını gören Kemal, iğneyi batırıyor

Türkiye'de AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı 6 parti birleşti. Söz konusu ittifakın bir benzeri Macaristan'da yaşandı ve Macaristan'da ittifak kuran 6 parti iktidarı deviremedi.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Macaristan'daki seçimler sonrası yaptığı değerlendirmeyi yorumladı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Yeni gündem maddemiz şu:

Türkiye’de 6 partinin birlik olup, Tayyip Erdoğan’ı devirme girişiminin bir benzeri, Macaristan’da hayata geçirmek istenilmiş..

Macaristan’daki organizasyon, rezil rüsvalıkla neticelenmiş...

Türkiye’deki 6 benzemezin zoraki bir araya gelmesi ile hayata geçirilmek istenilen Erdoğan’ı devirme operasyonu, büyük şaşalarla, “Geliyor gelmekte olan” sloganları eşliğinde şişirilir iken.

Macaristan örneği tüm hayalleri suya düşürdü..

Macaristan’da yaşanılanları görüp, Türkiye’deki acı sonu da hayallerinde oluşturmuş gibi olan 6 partili ittifak..

“Hayır.. Hayır.. Olmaz, olamaz.. Nayır, asla.. Asla kabul etmiyoruz” diyerek..

Macaristan’ın, Türkiye için bir örnek olamayacağını iddia ediyorlar..

“Bize örnek değil.. Değil, asla.. Kabul etmiyoruz.. Etmeyeceğiz..” diye itiraz ediyorlar..

Oysa olay basit..

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