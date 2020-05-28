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Aktüel

Macaristan 1. Ligi'ndeki maçlara seyirci izni

Yeniakit Publisher
2020-05-28 19:02:51 -
Macaristan 1. Ligi'ndeki maçlara seyirci izni

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da geçen hafta tekrar başlayan 1. Futbol Ligi maçlarında seyirci girişine de izin verilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve bugünden itibaren yürürlüğe giren karara göre, açık alanda düzenlenen müsabakalarda organizatörlerin gerekli önlemleri alması durumunda seyircilerin girişine müsaade edilecek.

Önlemler kapsamında, seyircilerin aralarında en az 1,5 metre mesafe bırakılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 14 Mart'ta askıya alınan Macaristan 1. Futbol Ligi'nde sezon 23 Mayıs'ta tekrar başlamıştı.

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