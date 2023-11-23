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Gündem Macar dostunun Fazıl Say'a söyledikleri tam bomba! Erdoğan'ın duruşu...
Gündem

Macar dostunun Fazıl Say'a söyledikleri tam bomba! Erdoğan'ın duruşu...

Yeniakit Publisher
2023-11-23 16:18:00 -
Macar dostunun Fazıl Say'a söyledikleri tam bomba! Erdoğan'ın duruşu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya - Ukrayna savaşı ve İsrail'in Filistin soykırımı karşısındaki duruşunun doğru olduğunu söyleyen piyanist Fazıl Say, Macar bir dostu ile arasında geçen muhabbeti anlattı.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Öyle ki genel seçimlerde muhalefete verdiği destekle bilinen Fazıl Say, alınan sonuçların ardından hayal kırıklığına uğramıştı. Say, 15 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, hayatında yeni bir sayfa açmak istediği için artık ‘ebediyen susacağını ve fikirlerini yazmayacağını’ söylemişti.

Ancak İsrail'in Filistin de yaptıklarına Fazıl Say da sessiz kalamadı. Zulme tepki gösteren Say'ın, 'İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı' İsviçre konserleri iptal edildi.

Say'ın konserinin iptal edilmesine yönelik tepkiler sürerken bu kez de ünlü piyanistten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan övgüsü geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin için yürüttüğü diplomasi trafiğini öven Say, Erdoğan'ın barış için dünyada en doğru açıklamalar yapan lider olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğini övdü

Say, "Bu berbat siyaseti protesto ettiler. Bizzat şahidim. Şunu da eklemek isterim, hatta tüm eleştiri oklarını almayı göze alarak, Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir." ifadelerini kullandı.
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Dikkat çeken ifadeler kullanan Say, yine ses getirecek bir paylaşımda bulundu. Say paylaşımında, yakın bir arkadaşıyla arasında geçen diyaloğu aktardı. Say, arkadaşının kendisine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ve Viktor Orban gibi liderlerin ABD ve Almanya'ya karşı pek çok konuda haklı olduğunu söyledi.

Ünlü piyanist paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

"Dün konserden sonra Budapeşte’de restoranda çigan var. Hayattaki en yakın dostum Macar'dır, kulağıma eğildi; “Fazil!” dedi.. ”Urban’ın, Erdoğan’ın, Putin’in haklı olduğu şeyler var, çok var, ABD ve Almanya ne diyorsa, önce tersine bakacaksın!” İyi mi?"

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