Macar devi talep artınca Türkiye kararını değiştirdi! İngiltere'den...
Macaristan merkezli bütçeli hava yolu şirketi Wizz Air, Türkiye uçuşlarıyla ilgili yeni bir karar aldı.
Wizz Air İngiltere’den Antalya ve Dalaman’a kapasite artırdı.
İngiltere, Malta ve Abu Dabi’de de şirketleri bulunan Macaristan merkezli bütçeli hava yolu şirketi Wizz Air 2023 sezonunda İngiltere-Luton’dan Dalaman ve Antalya kapasitesini artırıyor.
Wizz Air, 2023 yılının nisan ayından itibaren Luton’dan Antalya ve Dalaman'ya yapacağı uçuş sayısını haftalık 2'den 3'e çıkarıyor.
Ekonomi
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