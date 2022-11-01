  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Macar devi talep artınca Türkiye kararını değiştirdi! İngiltere'den...
Ekonomi

Macar devi talep artınca Türkiye kararını değiştirdi! İngiltere'den...

Macaristan merkezli bütçeli hava yolu şirketi Wizz Air, Türkiye uçuşlarıyla ilgili yeni bir karar aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 08:50:00 -
Macar devi talep artınca Türkiye kararını değiştirdi! İngiltere'den...

Wizz Air İngiltere’den Antalya ve Dalaman’a kapasite artırdı.

İngiltere, Malta ve Abu Dabi’de de şirketleri bulunan Macaristan merkezli bütçeli hava yolu şirketi Wizz Air 2023 sezonunda İngiltere-Luton’dan Dalaman ve Antalya kapasitesini artırıyor.

Wizz Air, 2023 yılının nisan ayından itibaren Luton’dan Antalya ve Dalaman'ya yapacağı uçuş sayısını haftalık 2'den 3'e çıkarıyor.

Dünya devi Türkiye'de fabrika açtı
Dünya devi Türkiye'de fabrika açtı

Ekonomi

Dünya devi Türkiye'de fabrika açtı

Dolar silah olarak kullanılıyor! Rus devinden Türkiye açıklaması! Altın ve döviz rezervleri...
Dolar silah olarak kullanılıyor! Rus devinden Türkiye açıklaması! Altın ve döviz rezervleri...

Ekonomi

Dolar silah olarak kullanılıyor! Rus devinden Türkiye açıklaması! Altın ve döviz rezervleri...

Araplar Türkiye'nin 3 devini satın alacak! İşte bu kötü haber
Araplar Türkiye'nin 3 devini satın alacak! İşte bu kötü haber

Spor

Araplar Türkiye'nin 3 devini satın alacak! İşte bu kötü haber

Japon devinden flaş karar! Rusya'yı bırakıp Türkiye'yi seçtiler: Bize yapılanların...
Japon devinden flaş karar! Rusya'yı bırakıp Türkiye'yi seçtiler: Bize yapılanların...

Ekonomi

Japon devinden flaş karar! Rusya'yı bırakıp Türkiye'yi seçtiler: Bize yapılanların...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23