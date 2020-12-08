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Aktüel Macar Çoban Köpeği'ni görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Aktüel

Macar Çoban Köpeği'ni görenler şaşkınlığını gizleyemedi

İlginç görünümü ve dudak uçuklatan fiyatıyla bilinen Komondor diğer bir ismiyle Macar Çoban köpeğinin sahibi ile buluşma anı izleyenleri şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 13:41:00 -

Heyecanla sahibine doğru koşan Macar Çoban köpeği sosyal medyaya damga vurdu. Doğuştan rastalı olduğu görülen köpek, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilip paylaşıldı.

Köpeğin özellikleri;

Komondor köpeği koyun sürülerini diğer yırtıcı hayvanlara karşı koruması için geliştirilmiş bir cinstir. Köpeğin kökeni Macaristan’a ait olup oldukça eski zamanlarda yaşamış Magyar ve Cuman kabileleri tarafından Avrupa’ya getirildiği düşünülmektedir. Cinsin en eski kayıtları 16. Yüzyıla kadar dayanırken çok daha eski zamanlarda da var oldukları söylenmektedir.

Mükemmel bekçi ve avcı köpeği olma özelliğine sahip Komondor köpeği günümüzde daha çok aile hayvanı olarak tercih edilmektedir. Cesur, nazik ve sevecen kişiliği ile ailelerin en yakın arkadaşı olmayı başarmış bu tür adeta kıvırcık yada dalgalı saçları ile muazzam bir görünüm kazanmaktadır.

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