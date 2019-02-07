Maça damga vuran spiker! Futbolcuyu motor sesiyle anlattı
Venezuela ile Brezilya arasında oynana U20 maçına spiker damga vurdu. Maçın sunucusu 50 metre top süren futbolcuyu motor sesi çıkararak anlattı.07 Şubat 2019 Perşembe 16:24
20 Yaş altı Güney Amerika Şampiyonası'nda Venezuela ile Brezilya takımları karşı karşıya geldi.
Venezuela'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren karşılaşmayı anlatan spiker, verdiği tepkiyle izleyenleri güldürdü. Spiker, mücadelenin 59. dakikasında yaklaşık 50 metre top süren futbolcuyu motor sesi çıkararak anlattı.
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