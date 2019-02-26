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Maç yönettiği hakemlik forması tabutunu örttü

Yakalandığı kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Manisalı genç hakem Özge Kanbay son yol yolculuğuna uğurlanırken, maçları yönettiği hakemlik forması bu kez tabutunu örttü.

26 Şubat 2019 Salı 17:34
Maç yönettiği hakemlik forması tabutunu örttü

Yakalandığı kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Manisalı genç hakem Özge Kanbay son yol yolculuğuna uğurlanırken, maçları yönettiği hakemlik forması bu kez tabutunu örttü.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Öğretmenliği Bölümünde son sınıf öğrencisi olan ve daha önce Manisa Esnaf Gençliksporda futbol oynayan 22 yaşındaki TFF hakemlerinden Özge Kanbay, yakalandığı rahim kanserine yenik düştü. İlk olarak 2018 yılının temmuz ayında teşhis konulan Kanbay, İzmir 9 Eylül Üniversitesinde geçirdiği ameliyatın ardından tedavisine devam edildi. Yaklaşık 20 gün önce rahatsızlanan Kanbay, Manisa Celal Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Yaşam savaşını kaybeden Kanbay, dün hayata veda etti.


22 yaşındaki genç hakem Özge Kanbay için Manisa Hatuniye Camii’nde tören düzenlendi. Genç hakem Özge Kanbay’ın maçları yönetirken giydiği hakemlik forması bu kez tabutunu örttü. İkindi namazını müteakiben düzenlenen cenaze töreninin ardından Kanbay’ın naaşı, Manisa Kırtık Mezarlığına defnedildi.


Cenaze törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yılmaz Gençoğlu, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Manisa Şube Başkanı Özer Şenoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Aktan, TFF hakemlerinden Koray Gençerler ve İbrahim Çağlar Uyarcan ile TFF eski hakemlerinden Yunus Yıldırım da katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:34
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