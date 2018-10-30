Maç tatil edilmişti! Kasımpaşa'dan açıklama

Kasımpaşa Kulübü Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Batman Petrolspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında tribünden atılan plastik su şişesi yüzüne isabet eden Fode Koita'nın önemli bir sağlık probleminin olmadığını söyledi.

Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koita'nın durumunun iyi olduğunu belirterek, "Koita'nın yüzünde ödem var, çatlak yok. Herhangi bir cerrahi işlemi gerektirecek sağlık problemi bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Batman Yeni Şehir Stadı'nda Kasımpaşa'nın 3-2 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 90+1. dakikasında tribünden atılan dolu plastik su şişesi 28 yaşındaki forvetin yüzüne isabet etmişti. İlk müdahalesi saha içinde yapılan Koita, kendisini kötü hissetmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya, yaşanan olayın ardından maçı tatil etmişti.