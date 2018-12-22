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"Maç sonuçlarına göre taraftarlık olmaz"

- Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman:"Bu camia bizim camiamız. Hep birlikte sahip çıkmalıyız"

22 Aralık 2018 Cumartesi 13:38
"Maç sonuçlarına göre taraftarlık olmaz"


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı taraftarlara seslenerek, "Maç sonuçlarına göre taraftarlık olmaz. Bu camia bizim camiamız. Hep birlikte sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikret Orman, Vodafone Park'ta "Beşiktaş JK Şeref Turu" adıyla gerçekleştirilen stadyum turu etkinliğine katılmak için İstanbul'da bulunan Çankırı Beşiktaşlılar Derneği üyeleriyle Akatlar No 1903'te kahvaltıda bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman'ın, "Hayatım Beşiktaş camiasının içinde geçti. İşimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. Büyük zorlukları geride bıraktık. Beşiktaşlılık iyi insan olmaktır. Maç sonuçlarına göre taraftarlık olmaz. Bu camia bizim camiamız. Hep birlikte sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Orman, etkinliğin ardından dernek üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 13:38
  1. Beşiktaş
  2. Çankırı Beşiktaşlılar Derneği
  3. Fikret Orman
  4. Futbol

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