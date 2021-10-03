Maç sonrası Galatasaray'dan Tahir Kıran'a gönderme

Galatasaray ile Oğulcan Çağlayan transferinde yaşanan sorunlar nedeniyle sorunlar yaşayan Rizespor'da başkan Tahir Kıran'ın sözleri de gündem olmuştu.

"Sahaya gömeceğiz" demişti

Maçtan önce "Başakşehir'den puan almamız lazım. Sonra o malum takımı (Galatasaray) Rize'ye gömmemiz lazım! O malum takım, bizimle çok uğraşıyor. O malum takımı oraya gömmemiz lazım! Her zaman soyunma odasına gitmem ama belli maçlarda, gitmem gereken maçlarda gideceğim." diyerek taraftarların tepkisin çeken Tahir Kıran'a sarı-kırmızılılar sahada ders verdi.

'Ne var bunda' sözleri de tepki çekmişti

Maç öncesinde ortalığı karıştıran Başkan Tahir Kıran daha sonrasında yaptığı açıklamada ise "Sahaya gömeceğiz dedim. Ne var bunda?" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'dan gönderme

Müsabakayı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar ise sosyal medyada rakiplerine göndermede bulunarak "Şimdi çay saati" paylaşımında bulundu.