Maç sonrası Arda'ya sert tepki: Bir gün sana da küfrederler, nefes alamazsın

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi birçok tartışmayı da beraber getirdi. Maç öncesi Fenerbahçe tribünlerinden yapılan küfürler büyük tepkiye neden olurken, maç sonrasında Galatasaray soyunma odasından yapılan sosyal medyada canlı yayınına yansıyan küfürler de büyük infiale neden oldu. Özellikle Galatasaraylı Arda Turan’ın masa üstüne çıkıp bağırarak, “Fatih Terim s…… adamı” diye bağırması, sarı kırmızılı birçok taraftarın dahi tepkisine neden oldu.

Maç sonrasında Beyaz TV’deki Beyaz Futbol’da derbiyi yorumlayan Fenerbahçeli Abdülkerim Durmaz da Arda’ya tepki gösterdi. Maç sonrasında kazanan tarafın, kaybeden tarafı tatlı tatlı kızdırmasında bir problem olmadığını söyleyen Abdülkerim Durmaz, küfür edilmemesi gerektiğini söyledi.

Durmaz şu ifadeleri kullandı:

“Bir takım derbi maçı kazandığı zaman, küfür, hakaret etmeden tarafların birbirlerini tatlı tatlı kızdırmalarını savunurum. Sayın Abdurrahim Albayrak’ın da dediği gibi, bu ilk derbi değil, son da olmayacak, biz öldükten sonra bu derbiler oynanmaya devam edecek. Herkes birbirini kızdıracak, kızdırmazsa zaten bunun keyfi yok. Ama küfürsüz olacak. Şunu da söyleyeyim, bu işler sırayladır. Men dakka dukkadır. Bir gün maç kaybedersin, o küfrün daha ağırını Arda efendi sana ederler yani Fenerbahçe soyunma odasında. Hem de öyle bir ederler ki nefes alamazsın. Onun için, yani yaparsan sana da yaparlar. Ama tatlı kızdırma, hafif alaya alma güzel bir şeydir.”