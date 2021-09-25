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Yaşam Maç izlerken bir anda yere yığılan genç hayatını kaybetti!
Yaşam

Maç izlerken bir anda yere yığılan genç hayatını kaybetti!

İstanbul'da TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Alagöz Holding Iğdırspor-Bayrampaşa maçını seyrederken kalp krizi geçiren Fatih Aksoy isimli genç hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 23:37:00 -
Maç izlerken bir anda yere yığılan genç hayatını kaybetti!

İstanbul'da maç izlerken kalp krizi geçiren Iğdırlı genç hayatını kaybetti.

Maç izlerken kalp krizi geçirdi

Iğdır'a bağlı Çalpala köyünde yaşayan Fatih Aksoy, İstanbul'da Çetin Emeç Stadyumu'nda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Alagöz Holding Iğdırspor-Bayrampaşa maçını seyrederken maçın ilk yarısında kalp krizi geçirdi.

Burada Aksoy'a müdahale edilse de Aksoy hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aksoy'un cenazesi Iğdır'a getirilerek Çalpala köyünde toprağa verilecek.

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