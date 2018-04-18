Maç böyle biterse Galatasaray şampiyonluktan olacak!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasay, Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk ediyor. Maç Akhisarspor'un 2-0 üstünlüğüyle devam ediyor. Yarı final ilk maçı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona ermişti. Maç böyle biterse Galatasaray kupadan eleniyor.