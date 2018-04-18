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Maç böyle biterse Galatasaray şampiyonluktan olacak!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasay, Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk ediyor. Maç Akhisarspor'un 2-0 üstünlüğüyle devam ediyor.

18 Nisan 2018 Çarşamba 22:00
Maç böyle biterse Galatasaray şampiyonluktan olacak!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasay, Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk ediyor. Maç Akhisarspor'un 2-0 üstünlüğüyle devam ediyor. Yarı final ilk maçı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona ermişti. Maç böyle biterse Galatasaray kupadan eleniyor.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 22:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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