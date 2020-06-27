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Aktüel

Mabel Matiz'den TYT açıklaması

Milyonlarca öğrenci, bugün YKS 2020'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne katıldı. Türkçe testinde 40 soru yer alırken, paragraf sorularından birinde Mabel Matiz'in Maya albümünde yer alan 'Fırtınadayım' şarkısının dizeleri yer aldı. Soru bir anda Türkiye'de gündem olurken, Mabel Matiz'den açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 19:01:00 -
Mabel Matiz'den TYT açıklaması

YKS 2020'de TYT oturumu bugün gerçekleştirilirken, sınavın saat 13'te sona ermesiyle birlikte öğrenciler sınav sorularını sosyal medyada tartışmaya başladı.

Sınava giren üniversite adayları, Türkçe bölümünde 40 soruya yanıt verirken, sorulardan birinde Mabel Matiz'in Fırtınadayım şarkısının sözlerine yer verildi. 

Sınava girilen adayların aktardığı bilgilere göre, paragraf konu başlığında öğrencilere yöneltilen TYT Türkçe testinde "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" sözlerine yer verilirken, anlatılmak istenen sorudu.

Bu sözler, Mabel Matiz'in 'Maya' albümündeki 'Fırtınadayım' şarkısında yer alan "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" sözlerini akıllara getirdi. 

MABEL MATİZ: ŞAŞIRDIM, SEVİNDİM DE GALİBA

Sosyal medyada soru ile ilgili yapılan yorumlara kayıtsız kalmayan Matiz, Twitter'dan konuyla ilgili yorum yaptı.

Mabel Matiz, TYT

"HAYAT 1 TANE, O DA SİZİN"

Takipçileriyle duygularını paylaşan sanatçı, konu üniversite sınavı olunca 17 yıl önce üniversite sınavına girdiği günlere de değindi.

Sınav stresini yaşadığını vurgulayan Matiz, Diş Hekimliği fakültesini kazandığı, 5 yıllık üniversite hayatının ardından 2 yıl da diş hekimliği yaptığını söyledi. 

MABEL MATİZ FIRTINADAYIM ŞARKISININ SÖZLERİ

Bitmez oyun, bitmez oyun kızarsam
Yerde kanım, şimdi ne fayda kazansa
Fırtınadayım, bir fırtınadayım
Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil


Yalnız değil, yanlış değilsin utanma
Rüyan senin, al bir de bunu burdan yak
Fırtınadayım, bir fırtınadayım
Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil


Vurma sen onları, gencecik oğlanları
Bunlar hep o ihtiyar dünyanın yalanları
Bak bana gör kendini, böyledir bu can dili
Öyle bir sev ki artık, korkular tükenmeli

Vurma sen onları, gencecik…

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