Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Ocak Perşembe günü açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Enflasyon beklentisi 20,36 oldu

Ankete göre,ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde eksi 0,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,93, en yüksek yüzde 0,20 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 20,36 olarak belirlendi.

Enflasyon, Kasım'da yüzde 1,44 gerilemişti

Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 19,67, en yüksek yüzde 21,00 oldu. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 22,57 düzeyinde gerçekleşmişti. Enflasyon, Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 1,44 gerileme göstermişti.

Milyonları yakından ilgilendiriyor

Enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarını doğrudan etkileyeceği için milyonları yakından ilgilendiriyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı Ocak-Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Memur emeklileri de yüzde 4'lük artışa ilaveten 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3,5'i aşan kısmı kadar enflasyon farkı alacak. Bu sebeble enflasyon oranı milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor.