Maaşlar arttı! Emekliye zam, memura fark

Milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacakları zam oranlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları netleşiyor. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. Böylece Temmuz artışıyla ilgili ipuçları da geldi. Yeni Asır gazetesi yazarı Faruk Erdem, milyonları ilgilendiren yazısında şunları kaydetti:

"SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ: SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş artışı yapılıyor.

Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak.

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.

Şimdi 2 aylık (Mayıs ve Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 31,71 oranı kesinleşti.Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak.

Temmuz maaşları artırılmış olarak ödenecek. Kesin oran 4 Temmuz'da belli olacak. Merkez Bankası'nın yaptığı ankete göre 6 aylık enflasyonun yüzde 34'ü geçeceği hesaplanmıştı.

MEMUR EMEKLİLERİ VE MEMURLAR: Nisan enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ- Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor. Nisan enflasyonuna göre 4 aylık veriler ise ortaya çıkmış oldu.

Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı.

Temmuz'da ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar.

Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7.5 oranındaki Ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek.

Nisan ayı enflasyonuna baktığımızda 4 aylık oran yüzde 31,71 çıktı. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı yüzde 24,21 oldu. İlk 4 aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 7 +24,21 olarak gerçekleşti.

Yani memur ve memur emeklilerinin oranı yüzde 31.21 oldu. Bu rakama Mayıs ev Haziran enflasyonları da eklenecek.

Kim kaç lira alacak?

Yapılan bu hesaplamalar sonucunda yüzde 31,71'lik 4 aylık enflasyon gerçekleştiğinde en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 468 liraya yükseldi.

En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 649, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 883, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 336 liraya çıktı. 2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük maaş 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bunun üzerine de artış gerçekleşecek. Burada ek zam öncesi rakam 2.041 TL idi. Bu durumda 4 aylık artışa göre bu rakam da 2.688 TL'ye çıktı.

Ek zam yapılacak mı?

Emekliler ve memurlar için Ocak ayında Meclis'ten çıkartılan yasalarla ek zam imkanı tanınmıştı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 1500 TL'den 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Yine memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmede yüzde 5 olan zam oranları enflasyon farkı hariç 2.5 puan artırılarak yüzde 7.5 yapılmış ve enflasyon farkıyla birlikte oran yüzde 30.95 olmuştu.

Temmuz ayında da yapılacak değerlendirmeler sonrasında memur ve memur emeklilerinin yüzde 7 olan toplu sözleşme zam oranlarının artırılması gündeme gelebilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de bir taban maaş belirlemesi de söz konusu olabilecek.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in verdiği maliyet rakamı olan 13 milyar TL'den yapılan hesaba göre en düşük maaş 3500 ile 4000 TL arasında çıktığında 2.688 TL olan en düşük emekli maaşı da bu rakamlara tamamlanmış olacak."