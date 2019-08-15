Maaş zammı randevusu yarın

Hükümet 5.2 milyon memur ve sözleşmeli personel için zam teklifini yarın yapacak. 2020 ve 2021 yılları maaş zamları için teklifi için daha önce yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine yarın ikinci teklif sunulacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında daha önce gerçekleştirilen toplantıya, Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz ve hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katılmıştı.

2019 dönemi kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşılmasından moral alan temsilcilerin bu görüşmede de mutlu sona ulaşmaları beklentileri hâkim. Bayramın ikinci günü kamu işçilerine verilen müjdeli haberle, tüm işçilere 2019 yılı için yüzde 8+4, 2020 yılı için de yüzde 3+3 ve enflasyon farkı oranında zam uygulanması karara bağlanmıştı. Ücreti 3 bin 500 liranın altında olanlara da 150 lira iyileştirme yapılmıştı.