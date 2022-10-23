Maarif Vakfı’nın Kolombiya’daki çalışmaları sürüyor

Başkent Bogota’daki Yeni Granada Askeri Üniversitesi kampüsünde düzenlenen etkinliğe, Türkiye Maarif Vakfı ile Türkiye Cumhuriyeti Bogota Büyükelçiliğinin yanı sıra çok sayıda ülkenin temsilcilikleri katıldı. Bu yılki etkinliğin konusu “Çağdaş Çatışmalar ve Dünya Düzeni Üzerindeki Etkileri” olarak belirlendi. Akademisyenlerin katılımıyla “Enerji” konulu panelin ardından bazı ülkelerin kültürel, gastronomi ve akademik çalışmalarının sergilendiği büyükelçilik fuarı düzenlendi. Vakfın etkinlikte açtığı stantta, Türkçe öğrenimi ve Türkiye burslarına yönelik katılımcılara detaylı bilgi paylaşımında bulunuldu. Türkiye Maarif Vakfının Kolombiya Temsilcisi Doç. Dr. Öner Buçukcu, vakıf olarak Kolombiya’da yüksek öğretimle iş birliklerini arttırmaya devam edeceklerini söyledi.