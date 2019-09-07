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"Maarif okulları, Bosna Hersekliler için cazibe eğitim merkezi haline geldi"

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç:- "Okulun hem nitelik hem nicelik bakımından örnek olduğunu, Bosna Hersekliler açısından da cazibe eğitim merkezi haline geldiğini gördük"- "FETÖ'nün kullanageldiği belki de ailelerin en yumuşak karnı diye adlandırılabilecek eğitim-öğretim konusu aslında hassasiyetle yaklaştığımız bir mevzudur. Maalesef bu zihniyet eğitim-öğretimi kendi amaçlarına alet ederek eğitim öğretim yuvalarını kirletip başka bir amaca devşirdi, başka amaç için kullandı"

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:32
"Maarif okulları, Bosna Hersekliler için cazibe eğitim merkezi haline geldi"

SARAYBOSNA (AA) - Türkiye Maarif Vakfının Bosna Hersek'teki okulunu ziyaret eden Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, okulun hem nitelik hem nicelik bakımından örnek olduğunu ve Bosna Hersekliler açısından cazibe eğitim merkezi haline geldiğini ifade etti.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla Saraybosna Maarif Okulu'nu ziyaret eden Koç'a, eşi Pınar Koç ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Vasi Ete eşlik etti.

Eğitim-öğretim dönemine geçen sene başlayan okulun yöneticilerinden bilgi alarak öğrencilerle sohbet eden Koç, burada yaptığı açıklamada, okulun, kısa sürede hızlı ve dinamik bir başarı elde ettiğini söyledi.

Okulun başarılarının kendilerini onurlandırdığını ifade eden Koç, "Okulun hem nitelik hem nicelik bakımından örnek olduğunu, Bosna Hersekliler açısından da cazibe eğitim merkezi haline geldiğini gördük." diye konuştu.

- "Türkiye'nin artık gururla ortaya koyabildiği eğitim-öğretim adresleri var"

Maarif okullarının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeledeki önemini de değinen Koç, "FETÖ'nün kullanageldiği belki de ailelerin en yumuşak karnı diye adlandırılabilecek eğitim-öğretim konusu aslında hassasiyetle yaklaştığımız bir mevzudur. Maalesef bu zihniyet eğitim-öğretimi kendi amaçlarına alet ederek eğitim öğretim yuvalarını kirletip başka bir amaca devşirdi, başka amaç için kullandı." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, diğer coğrafyalarda olduğu gibi Balkanlar'da ve Bosna Hersek'te de eğitim-öğretimin doğru ellerde olması gerektiğini, herhangi bir amaçla ya da başka bir düşünceyle yapılmayacağını, gelecek nesillerin sağlam ellerde olması gerektiğini ve bu ihtiyacı karşılayacak okullar ve eğitim yuvalarının oluşturulması gerektiğini ortaya koyduğunu belirten Büyükelçi Koç, şunları kaydetti:

"Bu ihtiyacımızı Maarif okullarıyla sahada gerçekleştiriyoruz. Bu kısa zamanda yakalanan başarı, aslında bu inancın ve bir anlamda bu doğruluğun ve içten gelen yaklaşımın eseri. Amaç tamamen eğitim olmalı. Maarif okulları da bunu yapıyor. Bosna Hersek'te bu önemliydi, bunun gösterilmesi gerekiyordu. Ne mutlu ki Türkiye'nin artık gururla ortaya koyabildiği eğitim-öğretim adresleri var. Bunlardan bir tanesi de Maarif okulları."

Pınar Koç da öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dileyerek, Maarif okullarının Türkiye'yi tanıtma ve Türkçe'yi öğretme konusundaki büyük başarılarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Büyükelçi Koç, Saraybosna Eğitim ve Öğretimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) bünyesinde faaliyet gösteren İsa Bey İshakoviç İlköğretim Okulu'nu da ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:32
  1. Bosna Hersek
  2. FETÖ
  3. Haldun Koç
  4. Maarif Okulları
  5. Saraybosna

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