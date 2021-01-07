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Gündem M4 karayolu tamamen Mehmetçik kontrolünde
Gündem

M4 karayolu tamamen Mehmetçik kontrolünde

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerinden temizlediği İdlib’in stratejik noktası M4 karayolunun kontrolünü de tamamen ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 11:01:00 -
M4 karayolu tamamen Mehmetçik kontrolünde

 Göksel Çağlav  Ankara 

Türkiye yol üzerinde geçişlerin güvenliğini sağlamak ve terörist sevkiyatını engellemek için M4 karayolu üzerine kontrol noktaları oluşturmaya başladı. M4 uluslararası karayolunun Mehmetçiğin kontrolüne geçmesi Türkiye’nin elini sahada daha da güçlendirdi.

Suriye’nin Akdeniz’e açılan kapısı olarak da bilinen M4 karayolunun özellikle terör örgütü YPG/PKK’nın geçiş güzergahı olması nedeniyle de büyük öneme sahip. Karayolunun kontrol altına alınmasıyla, terör örgütünün sevkiyat ve lojistik desteği de kesildi. TSK’nın operasyonları sırasında teröristler, bu karayoluna ulaşmak için kilometrelerce tüneller kazarak saldırılar düzenlemişti.


Yeni Akit Gazetesi
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