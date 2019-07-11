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M3 para arzı azaldı

TCMB verilerine göre, 5 Temmuz'da M3 para arzı yüzde 1,83 azalışla 2 trilyon 221,6 milyar liraya geriledi

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:08
M3 para arzı azaldı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,83 azalarak 2 trilyon 221,6 milyar lira seviyesine düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 5 Temmuz'da M3 para arzı, yüzde 1,83 azalışla 2 trilyon 221 milyar 626 milyon 942 bin liraya indi. M3 para arzı, 28 Haziran'da 2 trilyon 263 milyar 82 milyon 4 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 7,64 gerileyerek 174 milyar 678 milyon 84 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 5,07 düşerek 274 milyar 41 milyon 479 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,85 artışla 785 milyar 830 milyon 920 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 2,31 azalarak 755 milyar 628 milyon 505 bin lira oldu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:08
  1. M3 Para Arzı
  2. TCMB

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