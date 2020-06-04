M3 para arzı azaldı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,48 azalışla 3 trilyon 58,1 milyar liraya geriledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, 29 Mayıs'ta M3 para arzı, yüzde 0,48 düşüşle 3 trilyon 58 milyar 132 milyon 446 bin liraya geriledi. M3 para arzı, 22 Mayıs'ta 3 trilyon 72 milyar 791 milyon 533 bin lira seviyesinde bulunuyordu.



Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,12 artarak 350 milyar 524 milyon 323 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,82 yükselerek 486 milyar 149 milyon 750 bin lira düzeyinde gerçekleşti.



Vadeli TL mevduatı, yüzde 1,60 azalışla 1 trilyon 3 milyar 553 milyon 791 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,34 artışla 865 milyar 432 milyon 506 bin lira oldu.