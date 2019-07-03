M. Kemal'i bir balet oynamış
23 Nisan'da çocukları yarı çıplak dans ettiren Tan Sağtürk isimli baletin, M. Kemal Atatürk'ü oynadığı belirlendi.03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:35
yeniakit.com.tr
Daha önce 23 Nisan'da çocukları yarı çıplak dans ettirdiği için eleştiri konusu olan Tan Sağtürk isimli baletin, 19 Mayıs'ta düzenlenen "1919-Bitmeyen Yolculuk" Drama Sahne Gösterimi'nde M. Kemal Atatürk'ü oynadığı belirlendi.
Tan Sağtürk, 23 Nisan'da NTV canlı yayınına çıkardığı 9-10 yaşındaki çocukları yarı çıplak vaziyette dans ettirmişti. Tan Sağtürk'ün bu hareketi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
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