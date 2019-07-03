M. Kemal'i bir balet oynamış 23 Nisan'da çocukları yarı çıplak dans ettiren Tan Sağtürk isimli baletin, M. Kemal Atatürk'ü oynadığı belirlendi.

yeniakit.com.tr Daha önce 23 Nisan'da çocukları yarı çıplak dans ettirdiği için eleştiri konusu olan Tan Sağtürk isimli baletin, 19 Mayıs'ta düzenlenen "1919-Bitmeyen Yolculuk" Drama Sahne Gösterimi'nde M. Kemal Atatürk'ü oynadığı belirlendi. Tan Sağtürk, 23 Nisan'da NTV canlı yayınına çıkardığı 9-10 yaşındaki çocukları yarı çıplak vaziyette dans ettirmişti. Tan Sağtürk'ün bu hareketi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı

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