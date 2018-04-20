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Lyon'un yıldız futbolcusundan Şenol Güneş paylaşımı: Çabuk iyileş baba...

Olaylı Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası bir dönem siyah beyazlı formayı giyen Marcelo Guedes sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

20 Nisan 2018 Cuma 11:25
Lyon'un yıldız futbolcusundan Şenol Güneş paylaşımı: Çabuk iyileş baba...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz 7 milyon euro karşılığında Olimpik Lyon'a sattığı Marcelo Guedes de olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından bir paylaşımda bulundu.

Marcelo, karşılaşma sırasında kafasına yabancı madde isabet eden ve hastaneye kaldırılan eski hocasıŞenol Güneş'e Instagram hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti.

Siyah Beyazlılar'ın eski stoperi, Güneş'in kafası dikişli fotoğrafının üzerine "Çabuk iyileş baba" mesajını yazdı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:25
  1. Marcelo Guedes
  2. Olimpik Lyon
  3. Lyon
  4. Beşiktaş
  5. Fenerbahçe
  6. Olaylı derbi

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