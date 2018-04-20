Lyon'un yıldız futbolcusundan Şenol Güneş paylaşımı: Çabuk iyileş baba...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz 7 milyon euro karşılığında Olimpik Lyon'a sattığı Marcelo Guedes de olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından bir paylaşımda bulundu.



Marcelo, karşılaşma sırasında kafasına yabancı madde isabet eden ve hastaneye kaldırılan eski hocasıŞenol Güneş'e Instagram hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti.



Siyah Beyazlılar'ın eski stoperi, Güneş'in kafası dikişli fotoğrafının üzerine "Çabuk iyileş baba" mesajını yazdı.