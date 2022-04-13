Lyon - West Ham United maçı ne zaman hangi kanalda Canlı İzle
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final rövanş heyecanı yaşanıyor. Lyon sahasında West Ham United’ı konuk edecek. Futbolseverler maçın ne zaman saat kaçta yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Lyon-West Ham galibi kimle eşleşecek?
Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı 14 Nisan’da sona erecek. Peki, maç kaç kaç bitecek?
Lyon - West Ham United maçı ne zaman hangi kanalda Canlı İzle
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransız ekibi Lyon sahasında West Ham United ile karşı karşıya gelecek. 14 Nisan Perşembe akşamı oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. İki ekip arasında oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti. Karşılaşma Exxen'den naklen yayımlanacak.
West Ham-Lyon eşleşmesinin kazananı Barcelona- Eintracht Frankfurt eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.