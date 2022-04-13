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Spor Lyon - West Ham United maçı ne zaman hangi kanalda Canlı İzle
Spor

Lyon - West Ham United maçı ne zaman hangi kanalda Canlı İzle

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final rövanş heyecanı yaşanıyor. Lyon sahasında West Ham United’ı konuk edecek. Futbolseverler maçın ne zaman saat kaçta yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Lyon-West Ham galibi kimle eşleşecek?

Yeniakit Publisher
2022-04-13 15:43:00 -
Lyon - West Ham United maçı ne zaman hangi kanalda Canlı İzle

Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı 14 Nisan’da sona erecek. Peki, maç kaç kaç bitecek?

Lyon - West Ham United maçı ne zaman hangi kanalda Canlı İzle

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransız ekibi Lyon sahasında West Ham United ile karşı karşıya gelecek. 14 Nisan Perşembe akşamı oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. İki ekip arasında oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti. Karşılaşma Exxen'den naklen yayımlanacak.

West Ham-Lyon eşleşmesinin kazananı Barcelona- Eintracht Frankfurt eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Barcelona-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Barcelona-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor

Barcelona-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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