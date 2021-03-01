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Spor Lyon ve Marsilya berabere kaldı
Spor

Lyon ve Marsilya berabere kaldı

Fransa Ligue 1'de 27. hafta mücadelesinde ülkenin iki büyük takımı Marsilya ve Lyon 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 05:47:00 -
Lyon ve Marsilya berabere kaldı

Fransa Ligue 1'in 27. haftasındaki kritik mücadelede Marsilya evinde O.Lyon'u konuk etti. Velodrome Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Lyon, 21. dakikada Ekambi'nin golüyle öne geçerken, Marsilya'ya beraberliği 44. dakikada Milik, yaptığı penaltı vuruşuyla getirdi. Öte yandan Lyon'da Paqueta, 71. dakikada 2. sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Son 3 maçta 5 puan kaybeden Lyon, zirve yarışında darbe aldı ve 59 puanlı Lille ile 57 puanlı PSG'nin arkasında 56 puanla 3. sırada kaldı. Teknik direktör değişikliğine giden ve takımı Sampaoli'ye emanet eden Marsilya ise son 4 maçta 3. beraberliğini alarak 39 puana yükseldi.

Öte yandan Lyon, 27. haftalar itibariyle 2006/07'den sonra en yüksek puanına ulaştı (56).

Ligue 1'in 28. haftasında Lyon evinde Rennes'i konuk edecekken, Marsilya deplasmanda Lille ile karşılaşacak.

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