Lyon-Toulouse maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Fransa Ligue 1’in 10.haftasında Lyon ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Peki, maç saat kaçta başlayacak? Fransa Ligue 1 maçları hangi kanalda?
Fransa Ligue 1’de 10.hafta heyecanı başlıyor. Futbolseverler Lyon-Toulouse maçının ne zaman oynanacağını, muhtemel 11’leri araştırmaya başladı. Peki, Lyon-Toulouse maçı ne zaman?
Lyon-Toulouse maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Lyon ile Toulouse 7 Ekim Cuma akşamı Türkiye saatiyle 22.00’de karşı karşıya gelecek. Groupama Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports 5’ten naklen yayımlanacak.
Lyon-Toulouse muhtemel 11’ler:
Lyon: Lopes - Malo Gusto, Thiago Mendes, Diomande, Tagliafico - Lepenant, Caqueret, Tolisso - Tête, Lacazette, Toko Ekambi
Toulouse: Dupe - Keben, Roualt, Nicolaisen, Sylla - Dejaegere, Spierings, Van den Boomen - Chaïbi, Dallinga, Aboukhlal