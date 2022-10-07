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Spor Lyon-Toulouse maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Lyon-Toulouse maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Fransa Ligue 1’in 10.haftasında Lyon ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Peki, maç saat kaçta başlayacak? Fransa Ligue 1 maçları hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-10-07 08:08:00 -
Lyon-Toulouse maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Fransa Ligue 1’de 10.hafta heyecanı başlıyor. Futbolseverler Lyon-Toulouse maçının ne zaman oynanacağını, muhtemel 11’leri araştırmaya başladı. Peki, Lyon-Toulouse maçı ne zaman?

Lyon-Toulouse maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Lyon ile Toulouse 7 Ekim Cuma akşamı Türkiye saatiyle 22.00’de karşı karşıya gelecek.  Groupama Stadı'nda oynanacak mücadele    beIN Sports 5’ten naklen yayımlanacak.

Lyon-Toulouse muhtemel 11’ler:

Lyon: Lopes - Malo Gusto, Thiago Mendes, Diomande, Tagliafico - Lepenant, Caqueret, Tolisso - Tête, Lacazette, Toko Ekambi

Toulouse: Dupe - Keben, Roualt, Nicolaisen, Sylla - Dejaegere, Spierings, Van den Boomen - Chaïbi, Dallinga, Aboukhlal

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