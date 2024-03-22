  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir ülke daha Romanya'nın dolduruşuna geldi! Türkiye'nin doğalgaz keşfinden pay isteyecekler

“Milli görüş belediyeciliğin ilk ismi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır, bu sebeple İstanbul’da Murat Kurum’u desteklememiz gerekir” diyen YRP MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’ü disipline götüren işte o konuşma

Kurum'dan İmamoğlu'na: 'Korkuyor, ismimi duyunca kaçıyor!'

Sözcü yazarıyla Özgür Özel birbirine girdi! "Kalk ben genel başkan olayım"

Vatandaşa mercimek yandaşa antrikot

İBB yine yolda bıraktı... Yolda kalan yeni metrobüs çekiciyle garaja götürüldü

Araç sahipleri bu kez bayram edecek! Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor

İzmir’de ‘Ceketimi assam kazanır’ devri bitiyor! İzmir’de AK Parti ile CHP arasındaki makas kapandı

'Dolar 39 lira olacak' diyordu! Atilla Yeşilada tahminini değiştirdi: Hemen bunu yapın

Altın sahiplerini şok edecek karar! O altın türünün satışı yasaklanıyor
Gündem Lütfü Savaş hakkında açıklama yapmama şartı! CHP’nin Gökhan Zan’a teklifi ifşa oldu
Gündem

Lütfü Savaş hakkında açıklama yapmama şartı! CHP’nin Gökhan Zan’a teklifi ifşa oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-22 13:22:00 - 2024-03-22 13:55:04
Lütfü Savaş hakkında açıklama yapmama şartı! CHP’nin Gökhan Zan’a teklifi ifşa oldu

Hatay’da TİP’ten aday olduktan sonra adaylığı geri çekilen Gökhan Zan’a CHP tarafından 2 belediye teklif edildiği otaya çıktı.

 HABER MERKEZİ 

CHP’li Lütfü Savaş’ın Hatay’da kazanamayacağının anlaşılması üzerine TİP’in adayı Gökhan Zan’ı devre dışı bırakmak için yürütülen karalama kampanyasında flaş bir bilgi daha ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Şaşırmadım Gökhan Zan bizdeki belediyeleri istiyordu” şeklindeki açıklamasıyla ilgili konuşan Zan, CHP’nin Lütfü Savaş hakkında olumsuz açıklama yapmaması karşılığında, Defne yada Arsuz ilçesinin kendisine teklif edildiğini söyledi.

ALİ MAHİR BAŞARIR LÜTFÜ HAKKINDA KONUŞMA SANA DEFNE’Yİ VERELİM DEMİŞ

Bir tv kanalına açıklama gönderen Gökhan Zan, CHP’li Ali Mahir Başarır’ın evinde yaptıkları görüşmede Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu’nun da katıldığını vurgulayıp şöyle konuştu: ”Sayın Özgür Özel'in hakkımda söyledikleri tamamen yalan ve asılsızdır. Sayın Ali Mahir Başarır'ın evinde Ankara Çankaya'da Hatay CHP Milletvekili Sayın Servet Mullaoğlu ile birlikte bir görüşme sağladık. Görüşmenin içeriğinde Ali Mahir Başarır bana "İlçelerden Defne ya da Arsuz'dan birini sana verelim. Lütfü'nün boşluğunu seninle dolduralım" dedi. Ben asla onunla birlikte yürümeyeceğimi söyledim. CHP Hatay Milletvekili Sayın Servet Mullaoğlu da benle birlikte yürümeyeceğimizi kendisine söyledik. Sayın Servet Mullaoğlu da bu konuşmaya şahittir. Daha sonra Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katılacağımı biliyordu. Gece saatlerinde Ali Mahir Başarır beni aradı, "Lütfen Lütfü Savaş hakkında bir şey konuşma, eleştirme kendisini." dedi. "Sana Arsuz'u vermeyi düşünüyoruz, aramızda konuşuyoruz, değerlendiriyoruz.

O yüzden bir şey deme bir şey konuşma." dedi. Sabah uyandığımda program öncesi kendisine mesaj çektim. Mesaj içeriğinde bu kadar vefat eden insanımızın vebalini taşıyan bir insan için konuşmamak doğru olmaz dedim. Yayın bittikten sonra beni aradı. Yüksek ses tonuyla, "Neden konuştun, neden eleştirdin? Sana Arsuz'u vermeyi düşünüyorduk" dedi. Ben de kendisine, "Ben kimsenin kutlusu değilim, kimseye biat etmem. Siz kendinize biat edecek adaylar bulun. Sizin bana vereceğiniz adaylığı da kabul etmiyorum" dedim. Ardından telefonu kapattık.”

TİP’li Zan’a tehdit
TİP’li Zan’a tehdit

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TİP’li Zan’a tehdit

Cevap tam evlere şenlik! Erkan Baş'ı köşeye sıkıştıran Gökhan Zan sorusu
Cevap tam evlere şenlik! Erkan Baş'ı köşeye sıkıştıran Gökhan Zan sorusu

Siyaset

Cevap tam evlere şenlik! Erkan Baş'ı köşeye sıkıştıran Gökhan Zan sorusu

TİP, Gökhan Zan'ı adaylıktan çekti! 'Çeşitli iddialar tarafımıza ulaştı'
TİP, Gökhan Zan'ı adaylıktan çekti! 'Çeşitli iddialar tarafımıza ulaştı'

Gündem

TİP, Gökhan Zan'ı adaylıktan çekti! 'Çeşitli iddialar tarafımıza ulaştı'

Gökhan Zan, TİP'e resti çekti! Neler dönüyor
Gökhan Zan, TİP'e resti çekti! Neler dönüyor

Gündem

Gökhan Zan, TİP'e resti çekti! Neler dönüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23