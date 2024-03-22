Lütfü Savaş hakkında açıklama yapmama şartı! CHP’nin Gökhan Zan’a teklifi ifşa oldu

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CHP’li Lütfü Savaş’ın Hatay’da kazanamayacağının anlaşılması üzerine TİP’in adayı Gökhan Zan’ı devre dışı bırakmak için yürütülen karalama kampanyasında flaş bir bilgi daha ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Şaşırmadım Gökhan Zan bizdeki belediyeleri istiyordu” şeklindeki açıklamasıyla ilgili konuşan Zan, CHP’nin Lütfü Savaş hakkında olumsuz açıklama yapmaması karşılığında, Defne yada Arsuz ilçesinin kendisine teklif edildiğini söyledi.

ALİ MAHİR BAŞARIR LÜTFÜ HAKKINDA KONUŞMA SANA DEFNE’Yİ VERELİM DEMİŞ

Bir tv kanalına açıklama gönderen Gökhan Zan, CHP’li Ali Mahir Başarır’ın evinde yaptıkları görüşmede Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu’nun da katıldığını vurgulayıp şöyle konuştu: ”Sayın Özgür Özel'in hakkımda söyledikleri tamamen yalan ve asılsızdır. Sayın Ali Mahir Başarır'ın evinde Ankara Çankaya'da Hatay CHP Milletvekili Sayın Servet Mullaoğlu ile birlikte bir görüşme sağladık. Görüşmenin içeriğinde Ali Mahir Başarır bana "İlçelerden Defne ya da Arsuz'dan birini sana verelim. Lütfü'nün boşluğunu seninle dolduralım" dedi. Ben asla onunla birlikte yürümeyeceğimi söyledim. CHP Hatay Milletvekili Sayın Servet Mullaoğlu da benle birlikte yürümeyeceğimizi kendisine söyledik. Sayın Servet Mullaoğlu da bu konuşmaya şahittir. Daha sonra Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katılacağımı biliyordu. Gece saatlerinde Ali Mahir Başarır beni aradı, "Lütfen Lütfü Savaş hakkında bir şey konuşma, eleştirme kendisini." dedi. "Sana Arsuz'u vermeyi düşünüyoruz, aramızda konuşuyoruz, değerlendiriyoruz.

O yüzden bir şey deme bir şey konuşma." dedi. Sabah uyandığımda program öncesi kendisine mesaj çektim. Mesaj içeriğinde bu kadar vefat eden insanımızın vebalini taşıyan bir insan için konuşmamak doğru olmaz dedim. Yayın bittikten sonra beni aradı. Yüksek ses tonuyla, "Neden konuştun, neden eleştirdin? Sana Arsuz'u vermeyi düşünüyorduk" dedi. Ben de kendisine, "Ben kimsenin kutlusu değilim, kimseye biat etmem. Siz kendinize biat edecek adaylar bulun. Sizin bana vereceğiniz adaylığı da kabul etmiyorum" dedim. Ardından telefonu kapattık.”