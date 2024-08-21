Lütfi Yılman ağabey, ne der bu işe?

Saadet Partisi’nin, Gelecek Partisi’nin, Deva Partisi’nin ittifak yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi’nin yayın organı olarak görev yapan Cumhuriyet gazetesinde, bir sayfada dün 4 ayrı haberle, AK Parti iktidarı eleştiriliyordu..

DEVA Partisi daha çok, ekonomik konularda bugünkü AK Parti ile farklı düşünüyor. Onların çok fazla dini hassasiyet konusunda, üst perdeden bir açıklamaları yok.

Ama Saadet Partisi’nin de, Gelecek Partisi’nin de, dini hassasiyetler konusunda, AK Parti’yi beğenmedikleri, kendileri iktidarda olsalar, daha yaygın ve yoğun bir dini hassasiyet endeksli icraat yürüteceklerini açıkladıklarını görüyoruz.

O zaman soru şu:

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