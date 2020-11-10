  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Lütfi Elvan kimdir nerelidir? Lütfi Elvan hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Lütfi Elvan kimdir nerelidir? Lütfi Elvan hangi görevlerde bulundu?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir? Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı. Atama, Anayasanın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı. Peki, Lütfi Elvan kaç yaşında? | Lütfi Elvan hayatı | Lütfi Elvan biyografi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 09:17:00 -
Lütfi Elvan kimdir nerelidir? Lütfi Elvan hangi görevlerde bulundu?

Lütfi Elvan 1962 yılında Karaman'ın Ermenek ilçesinde dünyaya geldi.  İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitiren Elvan, İngiltere'de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.

Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunan Elvan, Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

Elvan, AK Parti'den 23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi.

23. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulunan Elvan, 24. Dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu.

Elvan, 64. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükümet'te Kalkınma Bakanı olarak görev aldı. 27. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili olan Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babası.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Piyasalarda ibre tersine döndü! Özgür Demirtaş'ın derdi ise bambaşka
Ekonomi

Piyasalarda ibre tersine döndü! Özgür Demirtaş'ın derdi ise bambaşka

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin bulduğu doğalgazı küçümseyen ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu kez faiz arttırılmasına bel bağladı...
Firari isim, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! Tek bir şartla
Gündem

Firari isim, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! Tek bir şartla

Firari hortumcu Cem Uzan, TV5'te katıldığı canlı yayında soruları cevapladı. Uzan, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Kanuni sorunlar çöz..
Sabır Meşhur sinsi planı paylaştı: Türkiye'de yine deneyecekler
Dünya

Sabır Meşhur sinsi planı paylaştı: Türkiye'de yine deneyecekler

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, ABD seçimlerinin Türkiye'ye nasıl yansıyacağına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Meşhur, Biden'ın Türkiye'y..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay