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Spor

Lung: "Kazanan taraf olmalıydık"

Hes Kablo Kayserispor’un takım kaptanı Silviu Lung’un Fenerbahçe maçında performansı takımı için yeterli olmadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 13:41:43 -
Lung: "Kazanan taraf olmalıydık"

Hes Kablo Kayserispor’un takım kaptanı Silviu Lung’un Fenerbahçe maçında performansı takımı için yeterli olmadı.


Hes Kablo Kayserispor’da Fenerbahçe maçında alınan 2-1’lık mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Fenerbahçe karşısında 1 dakikada 2 gol yiyerek mağlup olan Sarı-Kırmızılılarda Rumen kaleci Silviu Lung çabası puan için yeterli olmadı. Her iki yarıda yaptığı kritik kurtarışlar ile dikkat çeken Lung, maç sonunda takımına puan getirememenin üzüntüsü yaşadı.


Bu sezon ligde en çok kurtarış yapan kaleci arasında yer alan Silviu Lung, "Fenerbahçe maçında kazanan taraf olmalıydık. İyi oynadık. Gol bulduk. Daha çok gol bulabilirdik. Atamadık. Sonra şanssız goller yedik. Son dakikalarda daha dikkatli olup kazanmalıydık. Çok üzgünüm" dedi.

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