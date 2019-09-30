Lunapark’ta dehşet! Feci şekilde can verdiler
Meksika'nın başkenti Mexico City'de, lunaparktaki hız treninin raylardan çıkması sonucu 2 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi.30 Eylül 2019 Pazartesi 14:23
Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan bir lunaparkta, hız treninin raydan çıkması üzerine, korkunç dakikalar yaşandı.
Yerden 10 metre yüksekliğinde bulunan trenin kontrolünü kaybetmesiyle gerçekleşen kazada, biri 18 diğeri 21 yaşındaki iki genç feci şekilde can verdi.
Raydan çıkan tren, o sırada lunaparkta bulunan bir Twitter kullanıcısının kamerasına yansıdı. Yapılan araştırmalar sonucu, kazaya mekanik bir arızanın neden olduğunu ortaya çıktı. İhmal ve cinayet vakası olarak ele alınan olaya dair soruşturma sürüyor.
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