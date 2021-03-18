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Yerel Lüleburgaz'da kaza: 2 yaralı
Yerel

Lüleburgaz'da kaza: 2 yaralı

Lüleburgaz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 16:18:00 - 2021-03-18 16:21:50
Lüleburgaz'da kaza: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz'da Kepirtepe mevkiinden Lüleburgaz istikametine doğru seyir halinde olan 23 EZ 298 plakalı minibüs, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yaşanan tek taraflı kazada aracın sürücüsü ve içinde bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine çok sayıda trafik, sağlık ve İtfaiye ekibi intikal etti. Yaralı şahıslar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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