Lüleburgaz'da hurda araçları zabıta topladı

Lüleburgaz Belediyesi, ilçe genelinde sahipleri tarafından bırakılmış ya da unutulmuş hurda araçları toplamaya devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin önce uyarı yaptığı ardından da kasım ayında başladığı hurda araç toplama çalışmaları kapsamında kent genelindeki 29 hurda araç toplandı. Çekici ve vinç yardımıyla uzun yıllar bulundukları yerden kaldırılan araçlar, belediyeye ait hurda araç toplama alanına bırakıldı.

Büyük tehlike oluşturuyor

Lüleburgaz kent genelinde uzun yıllardır atıl bir şekilde bırakılan ya da unutulan hurda araçlar çevre kirliliğinin dışında kötü amaçlı kişilerin de uğrak noktası olabiliyor. Bu nedenle tehlike oluşturan hurda araçlar tek tek ekipler tarafından kaldırılıyor. Hurda araçlar kaldırılmadan önce eğer araçların şase numaraları tespit edilebiliyorsa sahiplerine ulaşılıyor. Araçlarını kaldırmaları için süre verilen araç sahipleri, bu süre içerisinde terk edilmiş araçlarını bulundukları yerden kaldırmazsa, araçlar çekici ya da vinç yardımıyla kaldırılıyor. Bununla birlikte plakası ya da sahibi belli olduğu halde araçlarını atıl bir durumda bırakan araç sahipleri ceza ödemek zorunda kalacak. Uyarıları dikkate almayıp aracını bulunduğu yerden almayan sürücüler, aracı kaldırıldığı takdirde hem idari para cezası, hem çekici hem de yediemin otopark ücreti ödemek zorunda kalıyor.