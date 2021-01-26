  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Lüleburgaz'da hurda araçları zabıta topladı
Yerel

Lüleburgaz'da hurda araçları zabıta topladı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçe belediyesi, kimi sahipleri tarafından unutulmuş, kimi de bilerek bırakılmış atıl durumdaki tehlike saçan hurda araçlardan 29’unu belediyeye ait hurda araç toplama alanına kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 14:25:00 -
Lüleburgaz'da hurda araçları zabıta topladı

Lüleburgaz Belediyesi, ilçe genelinde sahipleri tarafından bırakılmış ya da unutulmuş hurda araçları toplamaya devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin önce uyarı yaptığı ardından da kasım ayında başladığı hurda araç toplama çalışmaları kapsamında kent genelindeki 29 hurda araç toplandı. Çekici ve vinç yardımıyla uzun yıllar bulundukları yerden kaldırılan araçlar, belediyeye ait hurda araç toplama alanına bırakıldı. 

Büyük tehlike oluşturuyor

Lüleburgaz kent genelinde uzun yıllardır atıl bir şekilde bırakılan ya da unutulan hurda araçlar çevre kirliliğinin dışında kötü amaçlı kişilerin de uğrak noktası olabiliyor. Bu nedenle tehlike oluşturan hurda araçlar tek tek ekipler tarafından kaldırılıyor. Hurda araçlar kaldırılmadan önce eğer araçların şase numaraları tespit edilebiliyorsa sahiplerine ulaşılıyor. Araçlarını kaldırmaları için süre verilen araç sahipleri, bu süre içerisinde terk edilmiş araçlarını bulundukları yerden kaldırmazsa, araçlar çekici ya da vinç yardımıyla kaldırılıyor. Bununla birlikte plakası ya da sahibi belli olduğu halde araçlarını atıl bir durumda bırakan araç sahipleri ceza ödemek zorunda kalacak. Uyarıları dikkate almayıp aracını bulunduğu yerden almayan sürücüler, aracı kaldırıldığı takdirde hem idari para cezası, hem çekici hem de yediemin otopark ücreti ödemek zorunda kalıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu’nun ilk rakibi belli oldu! Bomba isim bakın kim
Siyaset

Kılıçdaroğlu’nun ilk rakibi belli oldu! Bomba isim bakın kim

Bir süredir Yeniden CHP Grubu Hareketi adı altında çalışmalarını yürüten eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, gelecek kurultayda gene..
Gamati: Türkiye'nin desteği dengeleri değiştirdi
Gündem

Gamati: Türkiye'nin desteği dengeleri değiştirdi

Mısır, BAE, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya'nın, darbeci Hafter'in başkent Trablus'a başlattığı saldırıları desteklediklerini hatırlatan Li..
Bomba anket paylaşıldı! Erdoğan'ın karşısına çıkarlarsa...
Gündem

Bomba anket paylaşıldı! Erdoğan'ın karşısına çıkarlarsa...

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde Optimar’ın ocak ayı anketini paylaştı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay