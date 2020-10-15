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Aktüel Lüleburgaz'da bir apartman karantinaya alındı
Aktüel

Lüleburgaz'da bir apartman karantinaya alındı

Karantina kararına uymayanlar hakkında Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak

Yeniakit Publisher
2020-10-15 18:16:58 -
Lüleburgaz'da bir apartman karantinaya alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yıldırım Mahallesi'nde bir apartman için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, karantina kararının gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu da bildirildi.

Karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

Öte yandan, kurul kararında, bazı sitelerin bahçesinde çocukların kontrolsüz olarak sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uymadan oyun oynadığı ve birbirlerine Kovid-19 bulaştırdığı tespit edildiği, bu nedenle site yönetimleri tarafından Kovid-19 bulaştırıcılığının önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin eksiksiz şekilde alınması, yeterli sayıda kameraya sahip görüntü kayıt sisteminin temin edilmesi, kameraların site girişlerini ve site avlularını tamamen görecek şekilde montajının yapılması, görüntülerin kayıt altına alınması, görüntü kayıtlarının kolluk kuvvetleri ve filyasyon ekipleriyle paylaşılması hususları da yer aldı.


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