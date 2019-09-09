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Lüleburgaz’da 6 bin 900 öğrenci okula başladı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi ilk ders ziliyle başladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:49
Lüleburgaz’da 6 bin 900 öğrenci okula başladı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi ilk ders ziliyle başladı. İlçe genelinde 23 bin 716 öğrenci için ilk ders zili çalarken, okula ilk kez başlayan öğrenci sayısı 6 bin 986 oldu.


Lüleburgaz’da yeni eğitim ve öğretim dönemi coşkuyla başladı. 20 binden fazla öğrenci sabahın erken saatleri itibariyle okulların yolunu tutarken, 1’inci sınıflara ilk kez başlayacak öğrencilerde ayrı bir heyecan yaşandı. Kimi velisiyle kimi de kendi başına gelen 1’inci sınıf öğrencileri okullarına alışmaya çalıştı.



Bir haftalık uyum süreci


İlk haftaları uyum sürecinde geçirecek olan öğrenciler, ilerleyen haftalarda müfredata bağlı eğitim ve öğretimlerini görmeye başlayacak.



Ara tatil ne zaman


Öte yandan, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili 18-22 Kasım tarihleri arasında olacak. Öğrenciler bu aranın ardından 17 Ocak 2020’de yarıyıl tatiline girecek. İkinci yarıyılın ilk ara tatili de 6-10 Nisan 2020 tarihleri arası olacak. Son ders zili ise 19 Haziran 2020 Cuma günü çalacak.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:49
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