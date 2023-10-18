Lula da Silva'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini duyurdu. İsrail ile Filistin çatışmasını ve insani yardımları konuştuklarını belirten Lula da Silva, ilaç girişinin önemine değindi.
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savunmasız Filistin halkına yönelik soykırımı dünyayı ayağa kaldırırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin diplomasisi tüm hızıyla devam ediyor.
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, sosyal medya hesabı X'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin detaylarına yer verdi.
Ateşkes çabaları ve insani yardımlar ele alındı
Gazze'ye insani yardımları ele aldıklarını belirten Lula da Silva, "Bugün Ortadoğu'daki çatışmayı görüşmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile de konuştum. Ateşkesin önemini, insani yardımları, Mısır sınırından gıda ve ilaç girişinin gerekliliğini ele aldık." ifadesini kullandı.
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