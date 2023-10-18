  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mısır ve Suudi Arabistan'dan skandal Filistin adımı! Emekli tuğgeneral göz göre göre gelen tehlikeyi açıkladı

İsrail'e yardıma giden ABD uçak gemisi batırılabilir! Evet yanlış duymadınız, bu mümkün

İsrail saldırıları sürerken emekli hava pilottan Türkiye'ye Arz-ı Mev'ud uyarısı!

Dünyaca ünlü o yer ölüm ticareti nedeniyle ile gündemde! Ülke ayağa kalktı, paylaşım yağdı!

İsrailli Bakandan skandal paylaşım

ABD'den hastane saldırısı için dalga geçer gibi açıklama

Milyonlar ayağa kalktı! İsrail Büyükelçiliğine girmeye çalışıyor

İsrail terörünün arkasında kim var? Süleyman Soylu açıkladı

Sumo güreşçisi grubunun Osaka'ya giden uçakta skandal: Güreşçilerin bindiği uçak kalkamadı!

Sözün bittiği yer! İsrail paylaşımı nedeniyle ünlü futbolcunun sözleşmesi feshedildi
Dünya Lula da Silva'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Dünya

Lula da Silva'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

Yeniakit Publisher
2023-10-18 03:55:00 -
Lula da Silva'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini duyurdu. İsrail ile Filistin çatışmasını ve insani yardımları konuştuklarını belirten Lula da Silva, ilaç girişinin önemine değindi.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savunmasız Filistin halkına yönelik soykırımı dünyayı ayağa kaldırırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin diplomasisi tüm hızıyla devam ediyor.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, sosyal medya hesabı X'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin detaylarına yer verdi.

Ateşkes çabaları ve insani yardımlar ele alındı

Gazze'ye insani yardımları ele aldıklarını belirten Lula da Silva, "Bugün Ortadoğu'daki çatışmayı görüşmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile de konuştum. Ateşkesin önemini, insani yardımları, Mısır sınırından gıda ve ilaç girişinin gerekliliğini ele aldık." ifadesini kullandı.

UNICEF çağrı yaptı: Gazze’deki hastaneler ‘çöküyor! İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı
UNICEF çağrı yaptı: Gazze’deki hastaneler ‘çöküyor! İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

UNICEF çağrı yaptı: Gazze’deki hastaneler ‘çöküyor! İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı

Gazze'de hastane katliamı: En az 500 ölü! DSÖ'den İsrail saldırısına 'kınama'
Gazze'de hastane katliamı: En az 500 ölü! DSÖ'den İsrail saldırısına 'kınama'

Dünya

Gazze'de hastane katliamı: En az 500 ölü! DSÖ'den İsrail saldırısına 'kınama'

İstanbul Gazze için ayağa kalktı! İsrail Başkonsolosluğuna akın ediyorlar
İstanbul Gazze için ayağa kalktı! İsrail Başkonsolosluğuna akın ediyorlar

Gündem

İstanbul Gazze için ayağa kalktı! İsrail Başkonsolosluğuna akın ediyorlar

TBMM'den İsrail'in Gazze'deki hastane katliamına karşı ortak bildiri
TBMM'den İsrail'in Gazze'deki hastane katliamına karşı ortak bildiri

Gündem

TBMM'den İsrail'in Gazze'deki hastane katliamına karşı ortak bildiri

Gazze'deki katliamın arkasından ABD çıktı! Dikkat çeken ayrıntı
Gazze'deki katliamın arkasından ABD çıktı! Dikkat çeken ayrıntı

Gündem

Gazze'deki katliamın arkasından ABD çıktı! Dikkat çeken ayrıntı

İsrail'in Gazze'deki alçak saldırısı birçok ilde protesto edildi
İsrail'in Gazze'deki alçak saldırısı birçok ilde protesto edildi

Gündem

İsrail'in Gazze'deki alçak saldırısı birçok ilde protesto edildi

Gazze için Lübnan ve Ürdün'de ulusal yas!
Gazze için Lübnan ve Ürdün'de ulusal yas!

Gündem

Gazze için Lübnan ve Ürdün'de ulusal yas!

UNICEF Başkanı Russel'dan Gazze açıklaması: Dehşete düştüm
UNICEF Başkanı Russel'dan Gazze açıklaması: Dehşete düştüm

Dünya

UNICEF Başkanı Russel'dan Gazze açıklaması: Dehşete düştüm

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23