0553 313 94 23

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn: Türkiye'nin omuzlarında ağır bir yük var

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, "Türkiye 3,5 milyon Suriyeli ile ağır bir yük omuzluyor. Bana göre desteğe ihtiyacı olduğu çok açık." dedi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 17:02
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn: Türkiye'nin omuzlarında ağır bir yük var

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'deki Suriyelilerin ihtiyaçları için ek finansman güvencesi vermesi gerektiğini söyledi.

Asselborn, Osnabrücker Zeitung gazetesine verdiği röportajda, AB'nin mülteci politikası ve İngiltere'nin Brexit sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asselborn, "Türkiye 3,5 milyon Suriyeli ile ağır bir yük omuzluyor. Bana göre desteğe ihtiyacı olduğu çok açık. Bu yüzden AB'nin Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin ihtiyaçları için ek finansman güvencesi vermesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu ek mali desteğin Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olacağını ifade eden Asselborn, "Bu para, (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a veya hükümetten herhangi bir kimseye değil, örneğin mülteci çocukların okula gidebilmesi ve bu insanların sağlık ihtiyaçları için verilecek." ifadesini kullandı.

Asselborn, Brexit sürecine ilişkin de "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi İngiltere'nin ayrılmasıyla AB'nin stratejik ve siyasi gücünde kayıp olacak." görüşünü paylaştı.

Brexit'in çok önemli bir hata olduğunu savunan Asselborn, İngiltere'nin 19. yüzyıldaki imparatorluğunu 21. yüzyıla taşımak istediğini ancak bu hesabın tutmayacağını, Başbakan Boris Johnson'ın 2. Dünya Savaşı döneminin başbakanı Winston Churchill olmadığını belirtti.

Asselborn ayrıca Almanya'ya AB'de daha fazla sorumluluk alması çağrısında bulundu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 17:02
  1. Brexit
  2. Lüksenburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunan ordusunda postal ve üniforma krizi
    1. Yunan ordusunda postal ve üniforma krizi
    2. EYT son durum ne? 28 Eylül EYT ile..
    3. '5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap..
    4. Asgari ücret son dakika! Taşeron..
    5. Melih Gökçek'ten çok sert tepki:..
    6. Patriotların başarısız olmasının..
    7. Trabzonspor, İsviçre Federal..
    8. Şehit polisin cenazesi Ankara'da..
    9. Hindistan'daki şiddetli yağışlardan..
    10. Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara..
    11. Özel hastane yönetmeliğinde değişiklik..
    12. Cammu Keşmir'de çatışma! Ölüler var
    13. Taşerona asgari ücret zammı ve öğrenim..
    14. 'Ölümlerin yüzde 40'ı kalp damar..
    15. Mansur Yavaş 15 Temmuz gazisini işten..
    16. Malezya Başbakanı Mahathir..
    17. Gazze genç şehidini son yolculuğuna..
    18. 'Arakanlı Müslümanlara yapılanların..
    19. 6 Adet Bayraktar TB2 SİHA'lar Jandarma..
    20. 28 Eylül altın fiyatı bugün ne kadar?..
    21. İmamoğlu’ndan İBB Sözcüsü Murat..
    22. Osman Hamdi Bey'in tablosu 6 milyon..
    23. Sheffield United Liverpool maçı kaç..
    24. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn:..
    25. Youtube yorumlarda arama nasıl yapılır?
    26. ASELSAN denizde yeni bir projeye imza..
    27. Liverpool zor da olsa 7'de 7 yaptı
    28. Dev derbi Taksim'de esnafın yüzünü..
    29. Denizlispor Kasımpaşa maçı kaç kaç..
    30. Domuztepe Höyüğü'nde okçuluğa dair..
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak